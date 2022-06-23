DHMİ, İGA'ya uygulanan kira ertelemesine sessiz kaldı
TBMM KİT Komisyonu’nda bu kez Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) hesapları görüşüldü.
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sunumunda küresel Covid-19 salgınının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz finansal etkilerinin en aza indirilmesi ve kamu hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için havalimanı ve terminal işleticisi şirketlerle yapılan sözleşmelere ilişkin olarak gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.
Buna karşın CHP milletvekilleri ise İstanbul Havalimanı’nın ihalesini alan İGA’nın (İstanbul Grand Airport) 2019, 2020, 2021’de ödemesi gereken 1.1 milyar Avro kira bedelinin 2042 ve 2043’e kadar ertelendiğine ilişkin bilgilerin doğru olup olmadığını sordu.
2.1 MİLYAR LİRA ZARAR ETTİ
Bu kapsamda Ali Mahir Başarır, DHMİ Genel Müdürü’nün daha önce İGA’da İcra Kurulu Başkanlığı yaptığını, ertelemede imzası olan bir önceki DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’ın oğlunun ise İGA’da işe girdiğini ve yönetici olduğunu hatırlattı. Ancak Keskin erteleme konusunda hiçbir yanıt vermedi. Öte yandan DHMİ, 2019 yılını 4.1 milyar TL dönem kârıyla kapatırken, 2020’de ise 2.1 milyar TL zarar etti.
İlgili Haberler
- CHP'li Ali Mahir Başarır'dan İGA'nın kira bedelinin ertelenmesine sert tepki: 'Bu ülke bu kadar zengin mi?'
- CHP'li Ali Mahir Başarır: "İstanbul Havaalanı'nı işleten İga'nın 20 milyar liralık kira bedeli 20 yıl ertelendi"
- İstanbul Havalimanı'nda büyük ayıp: 'VIP kapıları İnönü soyadına kapalı!'
-
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme