DHMİ, İGA'ya uygulanan kira ertelemesine sessiz kaldı

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sunumunda küresel Covid-19 salgınının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz finansal etkilerinin en aza indirilmesi ve kamu hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için havalimanı ve terminal işleticisi şirketlerle yapılan sözleşmelere ilişkin olarak gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Buna karşın CHP milletvekilleri ise İstanbul Havalimanı’nın ihalesini alan İGA’nın (İstanbul Grand Airport) 2019, 2020, 2021’de ödemesi gereken 1.1 milyar Avro kira bedelinin 2042 ve 2043’e kadar ertelendiğine ilişkin bilgilerin doğru olup olmadığını sordu.

2.1 MİLYAR LİRA ZARAR ETTİ

Bu kapsamda Ali Mahir Başarır, DHMİ Genel Müdürü’nün daha önce İGA’da İcra Kurulu Başkanlığı yaptığını, ertelemede imzası olan bir önceki DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’ın oğlunun ise İGA’da işe girdiğini ve yönetici olduğunu hatırlattı. Ancak Keskin erteleme konusunda hiçbir yanıt vermedi. Öte yandan DHMİ, 2019 yılını 4.1 milyar TL dönem kârıyla kapatırken, 2020’de ise 2.1 milyar TL zarar etti.