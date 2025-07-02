Dijitalde Güvendeyim: Visa kullanıcıları dolandırıcılık konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim projesi başlatıyor

Visa’nın UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dijitalde Güvendeyim” projesi, bireylerin ve küçük işletmelerin dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçlenmesini ve kendilerini koruyacak bilgiye erişmesini amaçlıyor.

Artan dijitalleşmeyle birlikte dolandırıcılık teknikleri çeşitleniyor. Sosyal mühendislik saldırıları ise bireyler üzerinde giderek artan bir etki yaratıyor.

DİJİTAL DOLANDIRICILIĞA KARŞI FARKINDALIK PROJESİ BAŞLADI

Visa Türkiye’de, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Dijitalde Güvendeyim” projesini hayata geçirdi. Proje, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülecek. İlk etapta, Türkiye genelinde çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle 2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

TOPLUMSAL ETKİYE ODAKLI BİR GİRİŞİM

Dijital dolandırıcılık, her yaştan, eğitim düzeyinden ve sosyoekonomik yapıdan bireyi etkileyen küresel bir konu haline gelirken, mikro ve küçük işletmeler için de ciddi bir risk ve tehdit oluşturuyor. Dolandırıcılığın yalnızca maddi değil, aynı zamanda duygusal etkiler de yarattığına dikkat çekiliyor.

DİJİTAL EKOSİSTEMDE GÜVENLİK ÖNE ÇIKIYOR

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa olarak güvenliği tüm çalışmalarımızın merkezine koyuyoruz. Güvenlik, Visa’nın süper gücü, biz de bu gücümüzü siber suçlulara karşı kullanıyoruz. Dünya genelinde, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve ağ güvenliğini artırmak amacıyla 12 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

SAHA UYGULAMALARI VE BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, projenin eğitim ve uygulama sürecinde aktif bir rol üstlendiklerini belirtti. Eğitimler, atölyeler, animasyonlar, podcastler ve bilgilendirme kampanyaları aracılığıyla bireylerin dijital dünyada karşılaştıkları riskleri tanımalarını ve nasıl daha güvende kalabileceklerini öğrenmelerini amaçlıyor.

DİJİTAL GÜVENLİK İNSANİ GELİŞMEYİ DESTEKLİYOR

UNDP Türkiye, Programdan Sorumlu Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, güvenli dijital ortamların, bireylerin bilgi edinme ve beceri geliştirme süreçlerini desteklediğini belirtti. Projenin, toplumsal dayanıklılığı artırarak krizlere karşı direnci güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

DOLANDIRICILAR YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİYOR

Ödeme teknolojileri ve kimlik doğrulama yöntemleri her geçen gün daha güvenli hale gelse de dolandırıcılar bu kez doğrudan tüketicileri hedef alarak yeni yöntemler geliştiriyor. Visa tarafından hazırlanan Avrupa Ödeme Raporu da dikkat çekici bulgulara işaret ediyor.

RİSK GRUPLARI BELİRLENDİ, EĞİTİMLER HAZIRLANDI

Yürütülen araştırmaların sonuçlarına dayanarak, projenin en riskli grupları belirlendi. Bireyler, 18-50 yaş arası ve 50 yaş üstü olmak üzere iki ayrı segmentte ele alınırken; küçük işletmeler de projenin öncelikli hedef kitlesi arasında yer aldı.

UYGULAMALI VE ETKİLEŞİMLİ EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim içerikleri, gerçek yaşam deneyimlerine dayanarak hazırlandı. Katılımcı odaklı ve etkileşimli şekilde tasarlanan bu eğitimlerde; şifre ve veri güvenliği, kimlik koruma yöntemleri, dolandırıcılık türleri ve korunma yolları detaylı biçimde ele alınacak. Ayrıca, akraba ve kamu görevlisi kılığına girilerek yapılan dolandırıcılıklar ve yapay zekâ tabanlı saldırı türleri de vaka temelli örneklerle aktarılacak.