Dijitali kullananlar 528 milyon lira tasarruf etti

08 Temmuz 2022 Cuma, 15:51

Hayat pahalılığı artarken tüketiciler kampanyaları yakından takip etmeye başladı. Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimize ulaşmak için müşteri deneyiminde de dijitalleşmenin nimetlerinden faydalanmaya ve her müşterimize kişiselleştirilmiş ve tutarlı deneyim sunmaya önem veriyoruz. Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markamız önemli rol oynuyor. Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Bu ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 528 milyon TL’lik ayrıcalık sağladık. Sunduğumuz ayrıcalıklarla Vodafone Red’lilerin dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkardıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre, pandemi sonrası müşteriler kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istiyor. Diğer yandan, akıllı harcama yaptığını bilmek de müşterilerimiz için çok önemli. Bu doğrultuda, markaların bireylerin günlük ihtiyaç alanlarını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunması önem kazanıyor. Biz de pandemi sonrası müşterilerimizin bu içgörülerine göre Red dünyamızı baştan aşağı yeniledik ve yeni marka söylemimizi ‘Vodafone Red Ayrıcalıklarla Dolu’ olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde de Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”

DİJİTAŞ ASİSTANA EVLİLİK TEKLİFİ

Son 1 yılda, Vodafone Red müşterilerinin %75'i aktif olarak her ay Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi. Red'liler ayda 16 kez Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek, ortalama 2 günde bir uygulama ile etkileşime girdi. Red müşterileri dijital asistan TOBi'yi diğer müşterilere oranla 2 kat daha fazla ziyaret ederek işlemlerini dijital ve interaktif olarak gerçekleştirdi. Diğer yandan, Red satışlarının üçte biri dijital kanallardan geldi. Red’liler, özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 20 milyon TL’ye yakın tasarruf etti. Vodafone Red’in dijital yardımcısı TOBi ile ilgili bazı bilgileri paylaşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “TOBi’ye evlilik teklifi bile geldi” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin



UYGULAMALAR İNTERNETTEN YEMİYOR

Tarifelerinde sınırsız uygulamalar olan Red'liler, olmayanlara göre ortalama 2,5 kat daha fazla internet tüketerek sınırsızlığın tadını çıkardı. Red’liler bir yılda internetinden yemeden sosyal medyada 3,5 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 40 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 138 milyon şarkı dinledi, YouTube'da 3 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 110 bin bölüm dizi izledi. Bununla birlikte, 2021 sonundan beri yeni gelen Red'lilere sunulan 3 ve 6 aylık hediye Netflix ve Amazon Prime Video üyeliğinden yaklaşık 25 bin abone yararlanarak toplam 2,4 milyon TL fayda elde etti.

YURTDIŞINI ARARKEN TASARRUF SAĞLANDI

Vodafone Red’lilere yurtdışında da çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Seçili tarifelerde olan Red’liler, 40’tan fazla ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurtiçi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor. Red’liler, 23 Vodafone ülkesini ayda 120 dakika ücretsiz arayabiliyor. Son 1 yılda toplam 200 bini aşkın Red'li tarifedeki dakikalarıyla bu ülkeleri tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak 6,2 milyon dakika ücretsiz konuştu. Red’lilerin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Belçika, Hollanda ve Fransa oldu. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan “Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” hizmetini son 1 yılda 200 bin kişi kullandı. Vodafone Red’liler hem yurtdışında kullanım hem de yurtdışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 433 milyon TL tasarruf etti.

MARKA İŞBİRLİKLERİ KAZANDIRDI

Vodafone Red müşterileri, Martı’dan İspark’a, Budget’tan Havaist’e, en seçkin markalarda hediye ve indirimlerden yararlanabiliyor. Red marka işbirlikleri son 1 yılda toplam 1,7 milyon kez kullanıldı ve müşterilere yaklaşık 60 milyon TL’yi aşkın fayda yarattı. Müşteri başına ortalama 42 TL tasarruf sağlandı. Ekim 2021'de Red ayrıcalıklarına katılan Martı ile bugüne kadar 109 bin abone toplam 13 bin saat ücretsiz sürüş yaparak, dünyanın çevresini yaklaşık 6 kez dönecek kadar yol kat etti. Sesli rehber uygulaması Piri işbirliği sayesinde de 12 binden fazla Red’li 12 ay ücretsiz üyelikten yararlanarak 2 milyon TL’yi aşkın fayda sağladı.



