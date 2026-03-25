Diplomasi trafiği kriptoyu ateşledi: Bitcoin 71 bin doları aştı!

Kripto para piyasasında Bitcoin, yeni günde yükseliş eğilimini sürdürdü. İran savaşına ilişkin daha iyimser haber akışı, küresel risk iştahını desteklerken Bitcoin fiyatı yüzde 1,84 artarak 71.358 dolara ulaştı.

Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan arabulucuların önümüzdeki 48 saat içinde ABD ile İran yetkilileri arasında bir görüşme organize etmeye çalıştığı bildirildi. Ancak İran tarafının müzakerelere yeniden başlamak için yüksek şartlar öne sürdüğü ifade ediliyor. İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, ABD’nin "stratejik bir yenilgiden çıkmak için kendi kendisiyle müzakere ettiğini" iddia etti.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

Kripto para piyasasının ikinci büyük varlığı Ethereum da yükseliş kaydetti. Ethereum fiyatı yüzde 1 artışla 2.169,88 dolar seviyesinden işlem görüyor.