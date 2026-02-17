Dış borç için rekor faiz ödemesi yapıldı: AKP ‘faizde’ tarihe geçti!

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre, Türkiye 2025 yılında, 25 milyar dolarla tarihinin en yüksek dış borç faizini ödedi. Raporda, “tek adam rejiminin yol açtığı ekonomik krizlerin”, sadece TL faizlerini artırmakla kalmadığı, ülkenin risk primini artırarak ve kredi notunu düşürerek dış borçlanmayı da oldukça pahalı hale getirdiği kaydedildi. “Nas politikasının” egemen olmaya başladığı 2021 yılında 13.1 milyar, 2022 yılında 12.5 milyar dolar olan Türkiye’nin yıllık olarak dış borçları için ödediği faizin, 2023 yılında 18.3 milyar dolara, 2024 yılında 22.7 milyar dolara kadar çıktığı belirtildi. 2025 yılında yapılan 25 milyar dolarlık faiz ödemesinin 8.4 milyar dolarını Merkez Bankası ve kamu kesimi yaparken, 16.6 milyar dolarını ise özel sektör gerçekleştirdi.

275 MİLYAR DOLAR!

Rapora göre, AKP’nin iktidarda olduğu dönemde Türkiye, dış borçları için toplam 274.6 milyar dolarlık faiz ödemesi yaptı. Türkiye 2002 yılında 6 milyar dolar dış borç faizi ödemişti. Yıllık faiz ödemesi AKP döneminde 4 katına çıkarak 25 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu tutarın artması bekleniyor.

Rapora göre, AKP dönemde dış borç stoku ise 131 milyar dolardan 565 milyar dolara yükseldi. AKP döneminde yapılan dış borç faiz ödemesinin 121 milyar dolarını Merkez Bankası ve kamu kesimi, 154 milyar dolarını ise özel sektör gerçekleştirdi.