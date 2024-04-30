Dış ticaret açığı 20 milyar dolar oldu

Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:12

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:35

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 düşerek 7 milyar 341 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mart 2023'te yüzde 73,8 iken geçen ay yüzde 75,5'e yükseldi.

YÜZDE 41 AZALDI

Ocak-mart döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 63 milyar 603 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 azalışla 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan 20 milyar 343 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2023 döneminde yüzde 63,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 75,8'e yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, martta yüzde 5,1 azalarak 21 milyar 915 milyon dolardan, 20 milyar 789 milyon dolara geriledi.

Martta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 6,7 azalarak 24 milyar 452 milyon dolardan, 22 milyar 805 milyon dolara indi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı martta 2 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 6 azalışla 43 milyar 594 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,2 olarak belirlendi.