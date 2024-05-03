Dış ticaret açığı nisanda arttı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:01

Güncelleme: 03.05.2024 - 11:09

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye’nin nisan ayı ihracatı yıllık yüzde 0,13 artışla 19,3 milyar dolar oldu. Türkiye’nin nisan ayı ithalatı yıllık yüzde 4,2 artışla 29,1 milyar dolar oldu.

Böylece Türkiye'nin dış ticaret açığı nisanda yıllık yüzde 13,3 artışla 9,9 milyar dolar oldu.

30 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

2024 yılının ilk dört ayında ihracat, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında artışla 82,9 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde ithalat ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında azalışla, 113,1 milyar dolara geriledi.

Böylece 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 30,5 düşüşle 30,2 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,7 yüzde puan azalışla yüzde 66,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde ihracatın ithalatı karşılama yüzde 73,3 oldu.

2024 yılının nisan ayında yıllıklandırılmış ihracat 257,6 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ithalat 350,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu verilerle birlikte yıllıklandırılmış dış ticaret açığı da Nisan'da 93 milyar dolar oldu.

OVP'de 2024 yılının sonunda ihracatın 267 milyar dolar, ithalatın ise 372,8 milyar dolar olması öngörülüyor.