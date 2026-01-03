Dış ticaret açığında büyük artış: 92 milyar doları aştı...

Ticaret Bakanlığı aralık ayı verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte Türkiye'nin 2025 genelinde ithalat ve ihracat istatistikleri belli oldu.

2025 yılı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 12,8 oranında artışla 26 milyar 411 milyon dolar, ithalat yüzde 11,2 oranında artışla 35 milyar 826 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı aralık ayında, yüzde 6,9'luk yükselişle 9,42 milyar dolar olarak kaydedildi.

2025 yılının tamamında ise ihracat yüzde 4,5 oranında artışla 273 milyar 434 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 oranında artışla 365 milyar 524 milyon dolar oldu.

2025’te dış ticaret açığı, yüzde 12’lik artışla 92,09 milyar dolar olarak kaydedildi.

EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT YAPILAN ÜLKELER

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 760 milyon dolar), ABD (1 milyar 564 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 505 milyon dolar) oldu.

Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla Çin (4 milyar 648 milyon dolar), Rusya (3 milyar 725 milyon dolar) ve Almanya (3 milyar 26 milyon dolar) oldu.