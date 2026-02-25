Dışarıda iftar lüks oldu! Halkın yüzde 64’ü restoran fiyatlarını fahiş buluyor

Ramazan ayı yaklaşırken Türkiye’nin iftar alışkanlıkları ve ekonomik tercihleri bir kez daha mercek altına alındı. Areda Survey tarafından 19-24 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, Türk halkının iftar sofralarında geleneklerden kopmadığını ancak ekonomik koşullar nedeniyle rotayı restoranlardan evlere çevirdiğini gösteriyor.

Araştırmaya göre, iftar sofrasında olmazsa olmazların başında yüzde 54,8 ile mercimek çorbası geliyor. Onu yüzde 12,2 ile tarhana ve yüzde 7 ile ezogelin takip ediyor. Ana yemek tercihlerinde ise kırmızı et yemekleri yüzde 44,7 ile zirvede yer alırken, tavuk yemekleri ve sebze seçenekleri daha alt sıralarda kalıyor. Tatlı tarafında ise bu yıl sürpriz bir değişim var; sütlü tatlılar (sütlaç, muhallebi) yüzde 36,6 ile Ramazan klasiği güllacı (yüzde 25) geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.





RESTORANLARA "FİYAT" BARİYERİ

Halkın Ramazan ayında dışarıda yemek yeme eğilimi oldukça düşük seyrediyor. Katılımcıların yüzde 55,4’ü iftarda kafe ve restoranlara gitmediğini beyan ederken, bunun en büyük nedeni olarak "fiyatlar" gösteriliyor. Araştırmaya katılanların yüzde 64,3’ü dışarıdaki menü fiyatlarını "gereğinden fazla pahalı" buluyor. Restoranları uygun bulanların oranının sadece yüzde 1,8’de kalması, sektördeki fiyat artışının yurttaşın bütçesini ne denli zorladığını kanıtlıyor.

MİSAFİRLİK GELENEĞİ EVLERDE YAŞIYOR

Dışarıdaki yüksek fiyatlara rağmen Türk halkı misafirperverliğinden ödün vermiyor. Katılımcıların yüzde 56,3’ü iftar için evine misafir davet ettiğini belirtiyor. "Zaman zaman davet veririm" diyenlerle birlikte bu oran yüzde 88'in üzerine çıkıyor.