DİSK-AR acı tabloyu yayımladı: Yılın ilk 4 ayında asgari ücrette dev kayıp

DİSK-AR tarafından yayımlanan araştırmaya göre, 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun etkisiyle asgari ücrette 4 bin 110 TL’lik kayıp yaşandı. Aynı dönemde en düşük emekli aylığındaki erime ise 2 bin 928 TL olarak hesaplandı.

Mayıs 2026 dönemine ilişkin Enflasyon Bülteni’nde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve çeşitli ekonomik göstergeler üzerinden yapılan değerlendirmelerde, özellikle düşük gelirli kesimlerin artan maliyetler karşısında zorlandığına dikkat çekildi. Analizde, birçok hanenin gıda harcamalarını azaltarak bütçelerini kira ve ulaşım gibi temel giderlere yönlendirmek zorunda kaldığı vurgulandı.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Bültende yer verilen resmi verilere göre yıllık enflasyon yüzde 32,37, gıda enflasyonu ise yüzde 34,55 olarak kaydedildi. Fiyatların son bir ayda yüzde 4,18 arttığı belirtilirken, 12 aylık ortalamalara göre enflasyonun yüzde 32,43 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

ASGARİ ÜCRETTE VE EMEKLİ AYLIĞINDA KAYIP

Raporda yer alan hesaplamalara göre, asgari ücrette yılın dördüncü ayı itibarıyla 4 bin 110 TL’lik kayıp oluştu. En düşük emekli aylığında ise aynı dönemde 2 bin 928 TL’lik erime yaşandı.

Bültende, düşük gelirli kesimlerin harcama kalıplarının değiştiğine işaret edilerek, "Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirliler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor" ifadelerine yer verildi.

GELİR DAĞILIMI VE HARCAMA FARKLARI

Verilere göre, en düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yalnızca yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4 olarak hesaplandı. Buna karşılık en yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken, bu kesimin harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 12,8 seviyesinde kaldı.