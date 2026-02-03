Cumhuriyet Gazetesi Logo
DİSK-AR açıkladı: Asgari ücret cebe girmeden bin 359 TL eridi

3.02.2026 14:16:00
Haber Merkezi
DİSK-AR'ın verilerine göre, asgari ücret yılın ilk ayında bin 359 TL, en düşük emekli aylığı 968 TL kayıp yaşadı. Gıda fiyatları 2005'ten bu yana 46,9 kat artarken, düşük gelirli kesimler gıdadan kısmak zorunda kaldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezinin (DİSK-AR) şubat 2026 enflasyon haber bültenine göre, ekonomi politikaları yurttaşları hızla yoksullaştırmaya yeni yılda da devam ediyor. 

DİSK-AR verilerine göre, 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret yılın ilk ayında bin 359 TL kayıp yaşadı. En düşük emekli aylığı ise ilk ayda 968 TL kayıp yaşadı.

DİSK-AR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK yıllık resmi TÜFE oranını yüzde 30,65, gıda enflasyonu oranını yüzde 31,69 olarak açıkladı. TÜİK’e göre 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranı yüzde 33,98! 2005 yılına göre genel fiyatlar 32,2 kat artarken, gıda fiyatları 46,9 kat arttı. Asgari ücret yılın ilk ayında bin 359 TL, en düşük emekli aylığı 968 TL kayıp yaşadı! 23 yıllık AKP iktidarları döneminin neredeyse tümünde ocak ayı enflasyonu bir önceki yılın aralık ayı enflasyonundan yüksek çıktı, emekçiler kaybetti.

AKP, yaklaşık 5 yıldır yıllık enflasyon oranını iktidara geldiği dönemin altına düşürmeyi başaramadı. Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirliler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor. TÜİK madde fiyat listesini gizlemeye devam ediyor. TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini yine açıklamadı. Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissediyor.  En düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3'ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4'tür. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1'ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8'de kalmaktadır."

