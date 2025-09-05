DİSK-AR raporu yayımlandı: İşçi ücretlerinde kayıp 1,2 trilyon TL’ye yaklaştı!

DİSK-AR tarafından hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nun Ağustos 2025 dönemi, işçi ücretlerinde vergi ve enflasyon kaynaklı erimeleri ortaya koydu. Raporda, harcanabilir gelirlerde yaşanan kayıpların boyutları detaylı olarak incelendi.

Enflasyon ve kesintiler işçilerin net gelirini önemli ölçüde düşürüyor. Vergi ve kesintiler harcanabilir geliri azaltırken, enflasyon da alım gücünü erittiği için gelir bölüşümü daha da adaletsiz hale geliyor. Resmi enflasyonun eksik ölçüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, kayıpların gerçekte daha büyük olduğu belirtiliyor.

ORTALAMA ÜCRETTE BÜYÜK ERİME

Rapor, 2025’in ilk sekiz ayında sigortalı işçilerin ortalama harcanabilir ücretindeki kayıpları detaylandırıyor. Ocak-ağustos dönemi itibarıyla enflasyon ve artan gelir vergisi nedeniyle ortalama işçi başına kayıp 11 bin TL’yi aştı. Sekiz aylık birikimli bireysel kayıp ise 37 bin TL’ye kadar çıktı.

TOPLAM KAYIPLAR ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA

Sadece sigortalı işçilerin aylık enflasyon kaybı Ağustos 2025’te toplam 120 milyar TL’ye ulaşırken, enflasyon ve vergi kaynaklı toplam erime 196,8 milyar TL oldu. Sekiz aylık birikimli kayıp ise 1,2 trilyon TL’ye yaklaştı. Artan gelir vergisi yükü, işçilerden varlıklı kesimlere ciddi bir gelir transferi anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRET VE DİĞER ÜCRET GRUPLARINDA ERİME

Asgari ücret ve üzerindeki ücret gruplarında kayıplar daha da belirgin. Asgari ücrette sekiz aylık kayıp 55 bin TL’yi bulurken, 1,5 katı ücretler 98 bin TL, 2 katı ücretler 143 bin TL ve 2,5 katı ücretler 191 bin TL seviyesinde eridi. Ücretin 3 katı düzeyinde çalışan işçilerde ise kayıp 240 bin TL’ye ulaştı.

ENFLASYON VE VERGİ SİSTEMİNİN ETKİSİ

Uzmanlar, sabit ücret ve serbest fiyat politikalarının emek gelirleri üzerinde baskı yarattığını vurguluyor. Hükümetin izlediği politikalar, işçilerin alım gücünü düşürürken gelir eşitsizliğini derinleştiriyor. Yüksek enflasyon ve adaletsiz vergi-kesinti sistemi, işçi sınıfının gelirini hızla eritiyor.