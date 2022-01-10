DİSK-AR, TÜİK'in işsizlik rakamlarını yalanladı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 12:24

DİSK-AR, TÜİK tarafından bugün 12,1 olarak açıklanan kasım ayı işsizlik verilerinin ardından kendi rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. DİSK-AR, "İşsizlik, salgın öncesine göre yükselişte. Gerçek işsizlik yüzde 22,1. İşsiz sayısı 8 milyon 45 bin. Geniş tanımlı işsizlik oranı salgın öncesinde (Kasım 2019) yüzde 18,5 iken Kasım 2021’de yüzde 22,1'ye yükseldi. Geniş işsizlik, salgın öncesine göre 1 milyon 719 bin arttı" açıklamasını yaptı.

DİSK-AR’dan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İŞSİZ SAYISI 8 MİLYON 45 BİN"

"İşsizlik, salgın öncesine göre yükselişte. Gerçek işsizlik yüzde 22,1. İşsiz sayısı 8 milyon 45 bin. Geniş tanımlı işsizlik oranı salgın öncesinde (Kasım 2019) yüzde 18,5 iken Kasım 2021’de yüzde 22,1'ye yükseldi. Geniş işsizlik, salgın öncesine göre 1 milyon 719 bin arttı. TÜİK'e göre, Kasım 2020-Kasım 2021 arasında dar tanımlı işsiz sayısı 284 bin azalarak 3 milyon 777 bine inmiş.

İŞKUR’a göre ise aynı dönemde sadece kayıtlı işsiz sayısı 182 bin kişi artmış. Hangisi doğru? TÜİK'e göre dar tanımlı işsiz sayısı 2019 Kasım ayına göre 582 bin azalırken geniş tanımlı işsiz sayısı 1.719 bin kişi arttı. Kasım 2021’de dar tanımlı genç işsizliği yüzde 22,5, genç kadın işsizliği yüzde 30,7 olarak gerçekleşti. İşgücü piyasalarındaki gelişmelerin salgının tepe noktasına yükseldiği 2020'ye göre değil 2019'a göre değerlendirilmesi sağlıklı olacaktır. Bütün tartışmalı yanlarına rağmen TÜİK verileri, işsizlikte salgın öncesi döneme göre kötüleşmenin devam ettiğini gösteriyor."