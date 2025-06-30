DİSK-AR verileri yayımladı: İşsizlikte son 11 yılın en kötü ikinci dönemi!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin işsizlik ve istihdam raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda geniş tanımlı işsiz sayısının 12,6 milyona ulaştığı belirtildi. Bu sayı, son bir yılda 2,5 milyon artışa işaret ediyor.

DİSK-AR’a göre, geniş tanımlı işsizlik son iki aydır yüzde 30’un üzerinde seyrediyor. Ayrıca bu veri, son 137 ayın en kötü ikinci işsizlik düzeyine işaret ediyor.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE RESMİ İŞSİZLİK MİLYON

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs 2025 verilerine göre ise 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı 2 milyon 972 bin kişi olarak açıklandı. TÜİK, işsizlik oranını yüzde 8,4 olarak duyurdu. Kurumun verilerine göre erkek işsizlik oranı yüzde 6,5, kadın işsizlik oranı ise yüzde 11,9 oldu.

RAKAMLARDAKİ FARK 9,6 MİLYON KİŞİ

DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsiz sayısı ile TÜİK’in resmi işsiz sayısı arasında yaklaşık 9,6 milyon kişilik fark bulunuyor. Bu farkın nedeni, DİSK-AR’ın hesaba kattığı iş bulma ümidi olmayanlar, zamana bağlı eksik istihdam edilenler ve potansiyel işgücünün de işsiz sayısına dahil edilmesi. TÜİK ise yalnızca aktif olarak iş arayan kişileri işsiz sayıyor.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM

TÜİK’e göre istihdam edilenlerin sayısı Mayıs ayında 100 bin artarak 32 milyon 519 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı yüzde 49,0 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3, kadınlarda ise yüzde 32,2 olarak açıklandı.

İşgücü ise 35 milyon 491 bin kişi olurken, işgücüne katılım oranı yüzde 53,5 seviyesinde sabit kaldı. Erkeklerde bu oran yüzde 70,9, kadınlarda ise yüzde 36,5 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ VE ATIL İŞGÜCÜ

TÜİK’in genç işsizlik verilerine göre 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 15,4 olarak belirlendi. Genç erkeklerde bu oran yüzde 11,0, genç kadınlarda ise yüzde 23,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 31,0 olarak açıklandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 20,7, işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak ölçüldü.