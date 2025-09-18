DİSK Başkanı Çerkezoğlu’ndan eşit ücret çağrısı: 'Eşit işe eşit ücreti kazanmak için örgütlen'

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kadın ve erkek arasındaki ücret farkının bu hızla giderilmesi durumunda bile 70 yıldan fazla sürede kapanabileceğini açıkladı. ILO verilerine göre kadınların bir yılda elde edebildiği ücret gelirlerini erkekler yılın dokuzuncu ayında elde ediyor.

18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü’nde açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, eşit işe eşit ücretin sağlanması için örgütlenme çağrısında bulundu. Çerkezoğlu, “Eşit işe eşit ücreti kazanmak için tut elimden, örgütlen” dedi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE İSTİHDAM

Çerkezoğlu, kadınların çalışma hayatında karşılaştığı eşitsizlikleri şöyle özetledi:

Kadınların, erkeklerin gelirlerine ulaşabilmeleri için üç ay daha fazla çalışmaları gerekiyor. Kadınlar bakım yükü nedeniyle işgücüne katılımda ciddi zorluklar yaşıyor. İşgücündeki kadınların önemli bir bölümü ise işsizlikle mücadele ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların sendikalardaki varlığını da etkiliyor. Ücret eşitsizliğinin temel sebebi toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve ayrımcılıklardır.

Çerkezoğlu, adil bir çalışma hayatı için şu talepleri sıraladı:

Eşdeğer işe eşit ücret politikası yasal güvenceye alınmalı.

Eşit işe eşit ücretin uygulanması için etkin denetim mekanizmaları oluşturulmalı.

Yetki ve karar mekanizmalarında kadınların eşit temsiliyeti sağlanmalı.

Kadın istihdamını artırmak için tam zamanlı ve güvenceli çalışma olanakları yaratılmalı.

Kadınların üzerindeki bakım yükünü hafifletmek amacıyla kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım merkezleri gibi kamusal sosyal politikalar yaygınlaştırılmalı ve ücretsiz olmalı.

İstanbul Sözleşmesi fesih kararından derhal vazgeçilmeli, Sözleşme ve 6284 sayılı Kanun etkin bir biçimde uygulanmalı.

ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi derhal onaylanmalı ve uygulanmalı.

Çerkezoğlu’nun açıklamaları, kadınların ekonomik hayatta eşit fırsatlara erişimi için alınması gereken acil önlemlere dikkat çekti.