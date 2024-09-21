DİSK, binlerce emekçinin katıldığı Büyük İşçi Buluşması’ndan seslendi

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İzmir’de binlerce işçinin katıldığı Büyük İşçi Buluşması düzenledi. “Artık yeter geçinemiyoruz” sloganı ile İzmir’de düzenlenen eyleme DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Ege bölge temsilcisi Memiş Sarı, bölgedeki şubelerle birlikte DİSK yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve binlerce işçi katıldı.

Basmane’den düzenlenen yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda buluşan binlerce yurttaş, “Sermayaye değil emekçiye bütçe”, “Vergide adalet istiyoruz”, “Ülkede adalet istiyoruz” sloganları attı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin yaşadığı zorluklara ve taleplerine vurgu yaptı. Çerkezoğlu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen işçilerin, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmelerine karşı bir araya geldiklerini belirtti.

‘DİMDİK DURACAĞIZ’

“Yoksuldan alıp zengine veren bu düzenden hesap sormak için buradayız” diyen Çerkezoğlu, hükümetin uyguladığı politikaların, emekçileri açlık sınırına ittiğini vurguladı. Aynı zamanda, emeklilikte yaşanan adaletsizliklere de dikkat çekerek, milyonlarca emeklinin düşük maaşlarla yaşamaya mahkûm edildiğini ifade etti. “Bugün yaşadığımız bu işsizliğin, yoksulluğun, açlığın hayat pahalılığının nedeni AKP’nin tercihleridir”diyen Çerkezoğlu, “Kıdem tazminatına göz dikenlere dur demek için buradayız” ifadelerini kullandı. Hükümetin işçilerin haklarını tehdit eden politikalarına karşı mücadele edeceklerini belirterek, “DİSK olarak alanlarda, meydanlarda dimdik durmaya devam edeceğiz’’ dedi.