DİSK Emekli-Sen üyeleri, 4 bin liralık ikramiyeye tepki için bir araya geldi: ‘Açlığa mahkûm edildik’

Yayınlanma: 27.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2025 - 04:00

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) EmekliSen şubeleri, bu yıl emeklilere verilecek 4 bin liralık bayram ikramiyesine tepki göstermek amacıyla dün İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde bir araya geldi.

ASGARİNİN YÜZDE 18’İ

Emekliler adına basın açıklamasını okuyan DİSK EmekliSen Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ercan Çınarlı, “Bu yıl ‘Aile Yılı’ adı altında çocuklarımızın, torunlarımızın yaşamlarını zorlaştırmaya devam ediyorlar” dedi. Emeklilerin düşük aylıklarla temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını vurgulan Çınarlı, şöyle devam etti: “Bu ülkede emekliler, bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılıyor. Geçtiğimiz yılı ‘Emekliler Yılı’ ilan edenler, bizleri sefalete sürüklediler. Bizler, her bayramı biraz daha yoksul karşılamamıza neden olan bu tablonun yaratıcılarına sesleniyoruz: Göz koyduğunuz, torunlarımızın harçlıklarıdır.” Açıklamanın devamında 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62’sine denk gelen ikramiyenin bugün yüzde 18’ine denk geldiği hatırlatılarak şöyle dendi: “Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücretin altında kalmayacak şekilde güncellenmelidir. Bizlerin emeğiyle, bizlerden çaldıklarınızla her günü bayram havasında geçirmenize izin vermeyeceğiz.”