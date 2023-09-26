DİSK emekliler için eyleme geçti! Arzu Çerkezoğlu Kartal Meydanı'ndaki emekli buluşmasını anlattı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:56

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:56

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 24 Eylül Pazar günü saat 13.00'de Kartal Meydanı'nda emeklilerle buluştu. Emeklilikle ilgili tüm mağduriyetlerin ortaya konduğu bir buluşma organize etmek istediklerini belirten DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu mitingin coşkulu ve katılımlı olduğunu belirtti, bu gibi eylemlerin süreceğini de ekledi.

Yaklaşık 10 milyon emeklinin 7 bin 500 lira ile geçinmeye mahkum edildiğini ifade eden Çerkezoğlu, "En düşük emekli aylığı diye ucube bir sistem uydurdular. Emekli olmanın zorlaştığı ve bir dizi adaletsizliğin ortaya çıktığı bir süreç yaşıyoruz. En düşük emekli aylığının en azından asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve geriye dönük eksiklerin tamamlanması için intibak yasası çıkarılmasını talep ettik. Meydandaki tüm konuşmaların bir sonuç bildirgesi çıkacak ve kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

"2024'Ü BEKLEMEYE TAHAMMÜL YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2024'e yetiştireceğiz" sözlerini anımsatan Çerkezoğlu, "Zamanlamayı Meclis açılmadan hemen önce olacak şekilde ayarladık. 2024'ü bekleyecek bir tahammül yok. Bırakın yoksulluk sınırını milyonlarca emekli açlık sınırının yarısı kadar bir rakamla geçinmek zorunda. Emekliler temmuzdaki artışta da bir kuruş zam almadı, çünkü kök aylıklar üzerinden hesaplandı" diye konuştu.

"İKRAMİYELER YÜZDE 100, GIDA ENFLASYONU YÜZDE 400 ARTTI"

"İktidar istiyor ki herkes yoksullukta eşitlensin" diyen Çerkezoğlu şöyle devam etti:

"Emekli aylıkları bu kadar düşünce emeklilere sus payı olarak ikramiye verilmeye başlandı. 2018'den bu yana ikramiyelere yüzde 100 zam geldi ama sadece gıda enflasyonu yüzde 400 arttı. Ücretler artsa da geçim sıkıntısı devam ediyor. Türkiye'de bir asgari ücret tuzağı var, asgari ücret ülkesi haline geldik. Ekonomide temel yapısal değişimler olmalı. Öyle bir düzen kuruldu ki zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapmak üzerine. Çünkü temel tercih bu. Bu değişmediği sürece emekli aylıklarına da, asgari ücrete de yapılan artış suya yazılan yazı oluyor."

"ÜRETTİĞİMİZ DEĞERDEN ALDIĞIMIZ PAY DÜŞÜYOR"

Sabit ücretli tüm kesimlerin yüksek enflasyon sebebiyle ücret artışı yapılsa dahi ekonomik zorluk çektiğini aktaran Çerkezoğlu, emeklilerin diğer sabit ücretlilere göre çok daha acil çözüm istediğini belirtti. Çerkezoğlu, "2002 yılında emekli aylığı asgari ücretin yüzde 140'ı kadardı, şimdi ise yüzde 40'ı bile değil. Bugün o oranlardaki gibi olsa en düşük emekli aylığının 16 bin lira olması gerekir. Bunu yapmak çok zor değil. Kriterler belli, özellikle yoksulluk sınırı dikkate alınarak ücretler arttırılmalı. Türkiye'nin bunu yapmaya gücü var. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ve hakkımız olanı istiyoruz. En uzun saatlerde ve verimli çalışan emekçiler Türkiye'de bulunuyor. Ama ürettiğimiz değerden aldığımız pay giderek düşüyor" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.