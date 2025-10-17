DİSK'te Ankara tartışması: Konfederasyona bağlı 11 sendikadan tepki!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) genel merkezini Ankara’ya taşıma kararı, bağlı sendikalar arasında sert tepkilere yol açtı. Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş, kararın konfederasyonun tarihsel kimliğiyle çeliştiğini ve işçi sınıfından uzaklaşma riski taşıdığını belirterek yazılı açıklamalar yayımladı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) ile Nakliye İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş) taşınma kararına itiraz etti. Eleştirilerin merkezinde DİSK yönetiminin işçilerden uzaklaşıp bürokrasiye ve CHP’ye yakınlaşması iddiası bulunuyor. Taşınma gündemi, DİSK’in kuruluşundan bu yana İstanbul’da olması yönündeki tarihsel ve sınıfsal referanslarla çeliştiği gerekçesiyle eleştirildi.

'DİSK TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINDAN UZAKLAŞMAMALIDIR'

Birleşik Metal-İş yönetim kurulu kararı doğrultusunda Genel Başkan ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar imzalı şerh metninde, “Konfederasyonumuz DİSK'in merkezinin Ankara'ya taşınması kararına katılmamaktayım. Her ne kadar 16. Genel Kurulda çoğunluk oylarıyla ana tüzük değişikliği geçici madde 1'de düzenlendiği şekilde karar altına alınmış olsa da merkezin Ankara'ya taşınma zamanı ve yetkisi yönetim kuruluna bırakılmıştır. Konu basit bir kent değişikliğinin ötesinde anlam taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada kararın DİSK’in 13 Şubat 1967 tarihindeki kuruluş ilkeleriyle çeliştiği vurgulandı. Metinde, DİSK’in kuruluşunun Türkiye işçi sınıfı hareketinde bir kopuşu temsil ettiği, onursal genel başkan Kemal Türkler öncülüğündeki bu kopuşun Türk-İş’in sınıf uzlaşmacı çizgisine karşı bir hesaplaşma olduğu hatırlatıldı. İstanbul tercihi bu kopuşun simgesi olarak gösterildi.

Birleşik Metal-İş açıklamasında İstanbul’un hâlâ işçi sınıfının merkezi olduğu, Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşan işçi nüfusunun varlığı ve konfederasyona bağlı sendikaların büyük bölümünün İstanbul merkezli olmasının merkezin taşınmasını anlamsız kıldığı belirtildi. Metinde, “DİSK, üyesi işçilere yakın, bürokrasiye mesafeli olmalıdır. Ankara, Hak-İş, Türk-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen gibi devlet ve sermaye icazetli sendikalar için ya da üye tabanı memur olması ve yoğunluğu sebebiyle, diğer kamu çalışanı konfederasyonları için merkez olabilir. DİSK, Türkiye işçi sınıfından uzaklaşmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

NAKLİYAT-İŞ’TEN TEPKİ 'TARİHSEL HAFIZA GEREKÇESİ'

Nakliyat-İş de taşınma kararına karşı çıktı ve yazılı açıklamasında, 15-16 Haziran ve 1 Mayıs 1977 şehitlerinin anısına DİSK genel merkezinin Ankara’ya taşınmaması gerektiğini savundu. Sendika açıklamasında işçi sınıfı mücadelesinin merkezi olarak İstanbul’un önemine dikkat çekildi ve 16. Olağan Genel Kurul’da alınan kararın hukuki zemininin tartışmalı olduğu belirtildi.

Nakliyat-İş açıklamasında, “DİSK, 13 Şubat 1967 yılında sermaye sınıfına, Amerikancı sarı bürokratik sendikacılığa karşı işçi sınıfımızın tabanından gelen iradesiyle İstanbul’da kurulmuştur” vurgulanarak taşınma kararının DİSK’in tarihsel kökleriyle çeliştiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, genel kurul kararının o dönemde hayata geçirilmediği ve tüzük değişikliği için gerekli nitel çoğunluğun sağlanmadığı iddia edildi.

11 SENDİKADAN ORTAK BİLDİRİ

DİSK’e bağlı 11 sendika ortak bildiri yayımlayarak taşınma kararını ‘tüzüksel, tarihsel ve sınıfsal bir çelişki’ olarak nitelendirdi. Bildiriye imza atan sendikalar arasında Birleşik Metal-İş, Basın-İş, BTO-Sen, Dev Yapı-İş, Enerji-Sen, Güvenlik-Sen, Limter-İş, Nakliyat-İş, Sine-Sen, Sosyal-İş ve Tümka-İş yer aldı.

Ortak açıklamada, DİSK’in 1967’deki kuruluşunu ve İstanbul tercihini işçi sınıfının bağımsız örgütlenme iradesinin simgesi olarak tanımlayan ifadeler kullanıldı. Bildiride İstanbul’un sanayi, emek ve mücadele coğrafyası olarak rolü hatırlatıldı. Açıklamada şu noktalara vurgu yapıldı: 15-16 Haziran direnişleri, Kavel, Paşabahçe ve diğer işçi eylemleri, Taksim’deki 1 Mayıs anıları ve DİSK’in İstanbul’daki tarihsel konumu.

Bildiride, yönetim kurulu kararının hem usul hem de sendikal demokrasi açısından meşruiyet sorunları barındırdığı iddia edildi. Ortak metin, DİSK yönetimini karardan vazgeçmeye çağırdı ve “DİSK Yönetim Kurulu’nu bu tarihsel hatayı görmeye, DİSK Genel Merkezi’nin Ankara’ya taşınması kararından vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadeleriyle sonlandı.