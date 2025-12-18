DİSK’ten Bakan Işıkhan’a: 'Sosyal diyalog sözde kaldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçtiğimiz gün sarf ettiği “Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız” sözlerine DİSK Genel Bakanı Arzu Çerkezoğlu şu yanıtı verdi:

“Sosyal diyalog çalışma yaşamında elbette önemli. Biz de yıllardır asgari ücret tespitinde göz önüne alınması gereken kriterleri bilimsel raporlarla destekleyerek muhataplarına iletiyor, uluslararası standartlara işaret ediyoruz. Bu sene kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılaya endeksli somut bir öneri de getirdik. Ancak tüm bu kriterler yok sayılıyor. Özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte sosyal diyalogdan daha da uzaklaşan bir anlayış hâkim.”