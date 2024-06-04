DİSK, TÜİK başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu
DİSK, TÜİK yöneticileri hakkında, mahkeme kararlarına uymayarak madde fiyat listesini açıklamama ve görevlerini yerine getirmeme gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaklaşık iki yıldır süren hukuk mücadelesine rağmen TÜİK'in verileri karartmaya devam ettiğini belirtti.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanı ve başkan yardımcıları hakkında madde fiyat listesini açıklamayarak yargı kararlarına uymamaları ve görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuya dair açıklamasında, "TÜİK'in madde fiyat listesini açıklaması için yaklaşık iki yıldır hukuk mücadelesi yürütüyoruz. Kesinleşen yargı kararlarına rağmen görevini kötüye kullanan ve Anayasa’ya ve yasalara uymayarak verileri karatmaya devam eden TÜİK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.
DİSK tarafından yapılan duyuruda Anayasa'nın 138. maddesine göre mahkeme kararlarına uymanın zorunlu olduğu belirtilerek TÜİK'in bu kararlara uymamasının suç olduğu vurgulandı.
TÜİK'in mahkeme kararını istinaf sürecinden geçerek kesinleşmesine rağmen uygulamamış ve çeşitli gerekçelerle işi yokuşa sürdüğü belirtildi.
DİSK, verileri alana kadar mücadelesini sürdüreceğinin de altını çizdi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Arkadan bıçaklayan 4 burç
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor