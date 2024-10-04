DİSK’in Ankara’da düzenlediği ‘Büyük İşçi Buluşması’nda iktidara seslenildi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 04:00

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), dün Ankara Anıtpark’ta “Artık yeter, geçinemiyoruz. Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz” sloganıyla eylem düzenledi.

“Ankara Büyük İşçi Buluşması” başlığıyla yapılan eylem, işçilerin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde toplanmasıyla başladı. Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan emekçilere hem siyasi partilerin temsilcileri hem sivil toplum örgütlerinin üyeleri de destek verdi. Halaylarla başlayan eylemde, Azrail’i temsilen ellerinde tırpan tutan sendika üyeleri, “Azrail ölümle, zulüm vergi ile gelir. İşçinin kanını vergiler emdi. Vergideki adaletsizlik işçiye Azrail oldu” dövizleriyle önden yürüdü.

Tüm emekçiler adına basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Konuşmasına İsrail’in saldırılarına karşı Filistin ve Lübnan halkının yanında olduklarını söyleyerek başlayan Çerkezoğlu, bugün Türkiye’de yaşananlar için “Bu kara tablo, ülkeyi 22 yıldır yöneten AKP iktidarının tercihlerinin sonucudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında adım adım inşa edilen tek adam sisteminin sonucudur” dedi.

‘KOCA BİR YALAN’

Yanlış ekonomik politikalar sonucu ortaya çıkan ekonomik krizi değerlendiren Çerkezoğlu, şuna dikkat çekti: “Ülkede bir ekonomik sıkıntı var. Kriz bizler için var. Enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk bizler için var. Hayatta kalmaya çalışan esnaf için var. Tenceresini kaynatamayan kadınlar için var ama en fazla gençler için var. Sadece bugünü değil, geleceği karartılan gençlerimiz için var.” AKP’nin enflasyonun düşeceğine ilişkin söylemlerinin “koca bir yalan” olduğunu da ifade eden Çerkezoğlu, “Eğer daha fazla vergi toplamak istiyorsanız, kâr rekoru kıran şirketlere bakın. Çekin elinizi soframızdan, çocuğumuzun geleceğinden” dedi.