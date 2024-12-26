DİSK'ten asgari ücret tepkisi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

DİSK’in “Gelirde ve Vergide Adalet” talebiyle başlattığı eylemleri sürüyor. “Dilim Dilim Vergi Soygununa Karşı Vergide Adalet, İnsanca Yaşanacak Ücret” sloganıyla Türkiye’nin çeşitli noktalarında eylem yapan DİSK, dün İstanbul Gelir Dairesi önündeydi. Burada, yeni asgari ücretle ilgili de değerlendirme yapan ve “Hükümsüzdür” diyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Yeni asgari ücret müzakere edilmeden, teklif bile getirilmeden gece yarısı bir oldubitti ile açıklandı. O nedenle diyoruz ki asgari ücretin belirlenme süreci bu ülkede devletle işçiler arasında toplum arasındaki en büyük toplusözleşmedir. O nedenle gerçek bir pazarlıkla belirlenmelidir asgari ücret.”

METAL’DE YENİ GREV

Öte yandan cumhurbaşkanı kararıyla ertelenmesine karşın Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfla GE Grid Solutions, Schneider Electric ve Arıtaş Kriyojenik’teki grevlere devam eden Birleşik Metal-İş Sendikası, aynı kapsamda dün de Kocaeli’ndeki Green Transfo Energy işletmesinde iş bıraktı. Anımsanacağı gibi Hitachi Energy’deki grev 20. gününde anlaşmayla sonuçlanmıştı.

İşçilerle birlikte Green Transfo fabrikasının kapısına grev pankartı asan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, şuna dikkat çekti: “Toplu pazarlıklarımızı grev yasaklarının gölgesinde, hükümetin, sermayenin ve kolluk kuvvetinin baskısı çerçevesinde olanca iyi şekilde bitirmeye çalışıyoruz.”