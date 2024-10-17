Disney Plus Türkiye fiyatlarına zam geldi
Dizi, film ve belgesel izleme platformu Disney Plus Türkiye fiyatına zam yapıldı. Yeni zam ile aylık abonelik ücreti 164,99 liraya yükseldi.
Disney Plus Türkiye abonelik ücretine yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapıldı.
Yeni zam ile aylık 134,99 lira olan paket 164,99 liraya yükseldi. Yıllık abonelik ücreti ise 1349,90 liradan 1649 lira seviyesine yükseldi.
Yapılan zammın 17 Ekim 2024 itibarıyla yeni üyelikler için geçerli olduğu belirtilirken, mevcut üyeler için ise 21 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.
Etiketler: #disney #Disney Plus Türkiye #zam
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