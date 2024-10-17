ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda ALBA Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Israel Gonzalez'in ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.
ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Uber Arena'da oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından şifreli olarak yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!