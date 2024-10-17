ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda ALBA Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2024 Perşembe, 11:04
ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Israel Gonzalez'in ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.

ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Uber Arena'da oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından şifreli olarak yayımlanacak.

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