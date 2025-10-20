Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı: Koç Holding hisseleri sert düştü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Koç Holding bünyesindeki Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Tomruk, 2024 yılında Divan Grubu’nun Genel Müdürü olmuştu.
KOÇ HOLDİNG HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ
Murat Tomruk'un ifadeye çağrılması sonrası Koç Holding (KCHOL) hisselerinde sert düşüş yaşandı. Gün içinde 154,1 seviyesine çıkan hisseler, açıklamanın ardından 146,2 seviyesine geriledi ve saat 11.26 itibarıyla 149,7 seviyesinde seyrediyor.