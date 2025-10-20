Cumhuriyet Gazetesi Logo
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı: Koç Holding hisseleri sert düştü!

20.10.2025 11:32:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Koç Holding yöneticisi Murat Tomruk, 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bu çağrı, piyasalarda Koç Holding hisseleri üzerinde dalgalanmaya yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Koç Holding bünyesindeki Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Tomruk, 2024 yılında Divan Grubu’nun Genel Müdürü olmuştu.

KOÇ HOLDİNG HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

 

Murat Tomruk'un ifadeye çağrılması sonrası Koç Holding (KCHOL) hisselerinde sert düşüş yaşandı. Gün içinde 154,1 seviyesine çıkan hisseler, açıklamanın ardından 146,2 seviyesine geriledi ve saat 11.26 itibarıyla 149,7 seviyesinde seyrediyor.

İlgili Konular: #istanbul büyükşehir belediyesi #Soruşturma #ifade #Koç Holding #Murat Tomruk