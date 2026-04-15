Diyanet harcamada bakanlıkları geride bıraktı: Üç aylık fatura 46 milyar lirayı aştı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı bütçe harcamalarına ilişkin veriler açıklandı. Çok sayıda bakanlığı geride bırakan bütçesiyle tartışma konusu olan Başkanlığın yılın ilk üç ayında yaptığı harcama dikkat çekti.

İLK ÜÇ AYDA YÜKSEK HARCAMA

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan rapora göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılının Ocak-mart döneminde toplam 46 milyar 436 milyon 821 bin TL harcama yaptı. Bu tutar, Başkanlığın yüksek harcama eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

AYLIK HARCAMA KALEMLERİ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılına 373 milyar 452 milyon 610 bin TL bütçeyle başladı. Yılın ilk ayında yapılan harcama 18 milyar 794 milyon 939 bin TL olarak kaydedildi.

Şubat ayında harcamalar 13 milyar 551 milyon 65 bin TL olurken, Mart ayında ise 14 milyar 90 milyon 817 bin TL harcama gerçekleştirildi.

BAKANLIKLARI GERİDE BIRAKTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamaları bazı bakanlıkların bütçelerini geride bıraktı. Ocak ayındaki harcama verilerine göre şu kurumlar Başkanlığın gerisinde kaldı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 9,3 milyar TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 16,5 milyar TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 34,5 milyar TL

Ticaret Bakanlığı: 19,6 milyar TL

HARCAMALARDA YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önceki yıllara ait harcamaları da artış eğilimini ortaya koydu. 2024 yılında 91 milyar 824 milyon 805 bin TL harcayan Başkanlık, 2025 yılında 130 milyar 119 milyon 153 bin TL harcama gerçekleştirdi.