Diyanet İşleri Başkanlığı kafe işine girdi

14 Nisan 2022 Perşembe, 11:00

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerine destek olma amacıyla kurulan Türkiye Diyanet Vakfı’nın şirketi Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, 6 ayda üç kez sermaye artırdı. Şirket iş alanını da genişletiyor artık kafe işletmesi olacak ayrıca prodüksiyon şirketi gibi dizi film de çekebilecek.

8 Mart’ta şirket Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuran şirket ticari faaliyet alanını genişletti. Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi yeni ticaret alanı olarak “gerekli görülen yerlerde işletmeye bağlı kitapevi, kitap kafe, kafetarya temsilcilik ve şubeler açmak, işletmek, açılan bu yerleri yönetmek ve denetlemek” bilgisini resmi kayıtlara geçirdi.

KAFE İŞLETMELERİ BİR YILDIR VAR

Her ne kadar Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi 8 Mart 2022’de yasal olarak kafe işletme hakkı edinmiş olsa da yaklaşık bir yıldır “TDV Kitap Kahve” konsepti ile farklı şehirlerde kafe işletmeleri açtı.

8 Ağustos’ta Afyon’da açılan ancak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın resmi açılışını 11 Mart 2022’de yaptığı kafe ise 100 kişilik bir yeme-içme alanına sahip.

Kafeteryada sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra tost çeşitleri, hamburger, patates kızartması, pasta çeşitleri ile sabahları poğaça ve simit çeşitleri satışı yapılıyor. Ali Erbaş bu kafenin vali ve il müftülüğünün desteği ile açıldığını açıkladı. Erbaş, “Afyonkarahisar'da Türkiye Diyanet Vakfımızın Türkiye genelinde yapmış olduğu, 'Kitap Kahve' mekanlarından en büyüğünü açmış olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Değerli Valimizin, Belediye Başkanımızın ve bütün Afyonlu kardeşlerimizin, çok büyük destekleri oluyor. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

SERMAYESİ HOLDİNGLERİ KISKANDIRACAK SEVİYEYE GELDİ

Vakıf haziran ayında sermaye artırıma gitti. Şirket sermayesini 41 milyon 975 bin 30 lira 80 kuruşa çıkardı. Bundan sadece 6 ay sonra sermayesini 6 milyon lira daha artırarak 47 milyon 975 bin 30 lira 88 kuruş yaptı. Kafe işletmesi için adım attığı 8 marttan üç hafta sonra yani 31 martta sermayesini yeniden artırdı ve 50 milyon 975 bin 30 lira 88 kuruş yaptı. 10 ay gibi kısa bir sürede şirket sermayesi yüzde 21,44 artırılarak Türkiye’de kurulu büyük sanayi işletmelerine sahip holdinglerinin bile kıskanacağı bir seviye getirdi.