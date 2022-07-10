Doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yükseldi

10 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Türkiye’nin yeraltı kaynaklarını ekonomiye kazandıran Egeli madenciler, 2022 yılının ocak-haziran döneminde 616 milyon dolarlık döviz kazandı. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), 2021 yılının ilk yarısında 521 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koymuştu. EMİB, 2022 yılının 6 aylık zaman aralığında ihracatını yüzde 18 artırmayı başardı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirdikleri 616 milyon dolarlık maden ihracatında aslan payını 403 milyon dolarla doğal taş sektörünün aldığını aktardı.

MERMER VE TRAVERTEN İHRAÇ EDİLDİ

EMİB’in 2021 yılının ocak-haziran döneminde yaptığı işlenmiş doğal taş ihracatının 267 milyon dolar olduğunu belirten Alimoğlu, "2022 yılının aynı döneminde işlenmiş ürün ihracatımız yüzde 20’lik artışla 403 milyon dolara ulaştı. Doğal taş ihracatımızda işlenmiş ürünler 2021 yılının ilk yarısında yüzde 75 pay alırken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 80’e yükseldi. İşlenmiş mermer ihracatımız 191 milyon dolar olurken, işlenmiş traverten ihracatımız 97 milyon dolara ulaştı. Tabii taşlardan kaldırım ve döşeme taşları 12,5 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, işlenmiş granit ihracatımız 11,7 milyon dolar oldu. Bu ihracata katkı koyan ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’ye kazandırdığı 616 milyon dolar ihracat gelirinde ikinci sırayı 114 milyon dolarlık tutarla feldspat ihracatının aldığını dile getiren Alimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuvars ihracatımız 26 milyon dolar, doğal ve yapay aşındırıcı kauçuk ihracatımız 22 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. 9 milyon dolarlık perlit ihraç ettik. Alüminyum cevherinden 7 milyon dolar, kaolin ihracatından 3,9 milyon dolar döviz elde ettik.”