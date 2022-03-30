Dünya doğal taş sektörü İzmir'de buluştu

30 Mart 2022 Çarşamba, 16:41

“Anadolu’nun cevheri” temasıyla açılan ve toplam dört gün sürecek dev organizasyona ev sahipliği yapan İzmir, 41 ayrı ülkeden 500’ü aşkın yerli ve yabancı katılımcıyı ağırlayacak. Fuarın sektörün 2,5 milyar dolarlık yıllık ihracat hedefine büyük katkılar sunacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Marble İzmir hem Türkiye hem doğal taş sektörü için bir sahne. Ülke olarak katma değeri yüksek olan sektöre verilecek desteklerle 2 milyar doların çok üstüne çıkabilecek bir potansiyele sahibiz” dedi.

Fuar İzmir’de gerçekleştirilen açılış törenine ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP İzmir milletvekili Bedri Sertel, Tacettin Bayır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu ile meslek odası ve siyasi partilerin temsicileri katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Marble İzmir'in hem Türkiye hem doğal taş sektörü için büyük bir sahne olduğunu hatırlattı ve “Türkiye sadece elinde bulunduğu hammadde kaynakları ile değil yerli üretim makinaları nedeniyle de dünyada en iyi ülkelerden biri. Marble İzmir hem Türkiye, hem doğal taş sektörü için bir sahne. Sektöre verilecek desteklerle 2 milyar dolar ihracat hedefinin çok üstüne çıkabilecek bir potansiyele sahibiz. İzmir Büyükşehir belediyesi ve İZFAŞ kabiliyetini dünya ile buluşturmaya devam edecek. Eğer bir şey üretiyorsanız bunu pazarlamak zorundasınız. Pazarlayamıyorsanız üretmenizin anlamı yok. Küreselleşen dünyada pazar en önemli faaliyetlerden biri. İhtisas fuarları da bu anlamda en önemli zeminler. Biz 2022 yılında 11 olan ihtisas fuarı sayımızı 31’e çıkarıyoruz. Marble bu konuda dünyadaki en öncü markalardan biri. İzmir Fuarı tüm sektörlerimizi dünya ile buluşturmak için emrinize amade ve hazırdır” dedi.

Açılış merasiminin ardından sektör temsilcileri ve protokol üyeleriyle birlikte fuarda yer alan stantları gezen Başkan Soyer, Marble İzmir anısına Fuar İzmir girişinde özel olarak yapılan Atatürk büstünün de açılışını gerçekleştirdi.