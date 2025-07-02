Doğalgaz 1 arttı faturaya 2 yansıdı! İşte o hesap...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs 2025'te enerji alanındaki yatırımlar hakkında konuşmuştu. Erdoğan, Karadeniz'de Göktepe-3 kuyusunda yapılan çalışmalarda 30 milyar dolarlık yeni doğalgaz bulunduğunu açıklamış, bu doğalgazın konutlarda 3,5 yıl kullanılabileceğini duyurmuştu. Erdoğan "Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Konut ihtiyacını 3,5 yıl karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar" ifadelerinde bulunmuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının üzerinden iki ay geçmeden Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz toptan satış fiyatlarında 2 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere yeni bir zam daha yaptığını duyurdu. Son kararla konut tüketicileri için ortalama yüzde 24,6, sanayi tüketicileri için ise yüzde 7,86 oranında zam yapıldı.

SIKΙ PARA POLİTİKASINA RAĞMEN ZAMLAR SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde uygulanan sıkı para politikası kapsamında, fiyatları dengelemesi adına politika faizi Mart 2024'te yüzde 50'ye çıkarıldı ve ardından yüzde 46 civarında sabit tutuldu. Ancak doğalgaz fiyatlarına zam yapılmaya devam ediyor.

VADELİ İŞLEMLERDE YÜZDE 54 ARTIŞ

Doğalgaz vadeli işlemlerinde Mart 2024 tarihinde işlem fiyatları 1,852 seviyesindeydi. Temmuz 2025 tarihinde ise 3,380 seviyesinde bulunuyor. Böylece geçen sene mart ayından günümüze doğalgaz işlem fiyatlarının yüzde 54 artış gösterdiği görülüyor.

DOLAR VE RUBLEDE SON DURUM

ABD Doları, Türk Lirası karşısında Mart 2024 tarihinde dolar 32,38 seviyesindeyken 2 Temmuz 2025 tarihinde 39,80 seviyelerinde seyrediyor. Böylece doların 2024 Mart tarihinden günümüze yüzde 23 artış gösterdiği anlaşılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2022 tarihinde Rusya'dan satın alınan gazın yüzde 25'inin Rus para birimi ruble ile ödenmesi konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını ve Rus şirketlerin ürünlerini Türkiye üzerinden ihraç edebileceklerine dair sinyaller aldığını belirtmişti.

2024 mart ayında ruble 0,35 seviyesindeydi. Temmuz 2025 tarihinde ise 0,50 seviyesinde. Rus rublesi böylece yüzde 42 artış gösterdi.

ZAMLAR PİYASA KOŞULLARINDAN FAZLA

Mart 2024'te sanayi elektrik kullanım fiyatı ortalama 3,50/kWh seviyesindeydi. Temmuz 2025 tarihinde ise elektrik kullanım fiyatı yaklaşık yüzde 41 artarak ortalama 4,93 seviyesine yükseldi.

Son zam ile birlikte hanelerde kullanılan doğalgaz fiyatlarının ise Mart 2024'ten günümüze yüzde 149 zamlandığı görülüyor.

Tüm bu oranlarla kıyaslandığında BOTAŞ'ın yaptığı zamların, doğalgaz fiyatlarını etkileyen faktörlerdeki artışlardan daha fazla olması dikkat çekiyor. Piyasa koşullarının indirim fırsatları yarattığı dönemlerde ise bu fırsatların değerlendirilmediği gözleniyor.