Doğalgaz fiyatları açıklandı (27 Ekim 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 24 bin 501 lira 20 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 180 milyon 720 bin 820 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 180 milyon 940 bin 630 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 24 bin 501 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı 7 milyon 376 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 25 bin 236 lira 24 kuruş, satış fiyatı 23 bin 766 lira 16 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 125 milyon 131 bin 989 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 275 bin 117 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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