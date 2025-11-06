Doğalgaz sayaçlarına ‘emniyet kilidi’ uygulaması yolda: Maliyet yurttaşa yüklenecek!

Bütçedeki açığı kapatmak için yeni adımlar atan iktidar, bu kez doğalgaz sayaçlarına yönelik yeni bir uygulamayı gündeme aldı. Kış aylarının başlamasıyla birlikte doğalgaza yapılan zamların ardından sayaç değişim ücretleri ve servis bedellerine ek olarak “emniyet kilidi” dönemi başladı.

Yurtdışından ithal edilecek olan ve yurttaşa 2 bin 500 TL’ye mal olacağı belirtilen bu kilitlerin, yeni gaz açılışlarında ve kombi değişimlerinde takılacağı ifade edildi. Uygulama ilk etapta Denizli, Aydın ve Konya’da pilot olarak başlatıldı.

TARTIŞMA YARATAN UYGULAMA

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, uygulamanın dayandığı yasal zemini sorguladı. Öztürk, “Vatandaşa zorla ürün satmak, ekonomisi çökmüş milleti daha da çaresiz bırakmaktır. Vatandaş tenceresini kaynatamaz hale geldi, iktidar hâlâ yeni kazanç peşinde” dedi.

AKP iktidarının vatandaşın değil, yakın çevresinin ekonomik çıkarlarını koruduğunu savunan Öztürk, “Vatandaşı soyan kararların altına imza atıyorlar” ifadelerini kullandı.

Öztürk, TBMM’ye verdiği önergeyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a şu soruları yöneltti: