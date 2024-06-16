Doğalgaz üretimi bir yılda yüzde 113 arttı

Yayınlanma: 16.06.2024 - 14:42

Güncelleme: 16.06.2024 - 14:42

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğalgaz raporundan derlediği verilere göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi üretime yansımaya başladı.

Buna göre, yurt içinde toptan satış lisansı sahibi 8 şirket doğalgaz üretme yetkisine sahip bulunuyor.

Söz konusu şirketler tarafından geçen yıl üretilerek sisteme verilen doğalgaz miktarı, 2023'te önceki yıla göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküpe yükseldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye ve Park Place Energy Limited en fazla üretim yapan şirketler olarak öne çıktı. Türkiye'nin doğalgaz üretimi 2019'da 473,9 milyon metreküp, 2020'de 441,3 milyon metreküp, 2021'de 394,4 milyon metreküp ve 2022'de 379,8 milyon metreküp olarak kayıtlara geçmişti.