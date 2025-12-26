Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan 'fiyat ayarlaması' açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi basınıyla yaptığı toplantıda 2026 yılına ilişkin elektrik ve doğalgaz politikalarına dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, enerji faturalarında fiyat ayarlamaları, destek mekanizmaları ve kış saati uygulaması başlıklarında mesajlar verdi.

Bakanın değerlendirmelerinde, yeni yılda enerji fiyatlarının seyri ve tüketim esaslı destek uygulamalarında yapılması planlanan değişiklikler öne çıktı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA 'FİYAT AYARLAMASI'

Bayraktar, ocak ayında elektrik ve doğalgaz tarifelerinde bir düzenleme öngörmediklerini belirterek, yıl içinde enflasyon hedefleri doğrultusunda fiyat ayarlamaları yapılabileceğini söyledi. Açıklama, 2026 yılında enerji faturalarında artış ihtimaline işaret etti.

DOĞALGAZDA DESTEK TÜKETİME BAĞLANACAK

Elektrikte uygulanan son kaynak tüketici tarifesinin doğalgaz için de geçerli olacağını açıklayan Bayraktar, desteklerin tüketim miktarına göre sınırlandırılacağını ifade etti. Bayraktar, "Belli bir miktar tüketimin üzerinde kalan vatandaşlar doğalgazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler uygulanacak. Ama bu kış bu uygulamanın başlamaması için çalışıyoruz" dedi.

Bu düzenleme ile birlikte, doğalgazda yüksek tüketimi olan hanelerin devlet desteği dışında kalması öngörülüyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Bakan Bayraktar, kış saati uygulamasının sürdürüleceğini açıkladı. Uygulamanın enerji tüketimine etkisine değinen Bayraktar, "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş" ifadelerini kullandı.