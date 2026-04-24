Doğalgazda kademeli tarife dönemi başlıyor: Kim ne kadar ödeyecek belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz faturalarında yeni bir düzenlemeyi devreye aldı. Elektrikte uygulanan sisteme benzer şekilde kademeli tarifeye geçilirken, tüketim miktarına göre farklı fiyatlandırma uygulanacak.

Türkiye genelinde bulunan 21,8 milyon abonenin yaklaşık 19 milyonu mevcut devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Yaklaşık 2,8 milyon yüksek tüketimli abone ise Kademe-2 tarifesine dahil olacak. Yeni uygulamanın özellikle geniş metrekareli müstakil konutları etkilemesi bekleniyor.

KADEME-1 VE KADEME-2 TARİFESİ NASIL UYGULANACAK?

Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki ayrı fiyatlandırma modeli uygulanacak. Vergiler ve sistem kullanım bedeli (SKB) dahil edildiğinde oluşan maliyetler şöyle:

Kademe-1 (Normal tüketim): 16.23 TL

Kademe-2 (Limit üstü tüketim): 26.13 TL

Şehit yakınları ve gaziler: 5.31 TL

SINIR AŞILIRSA TÜM TÜKETİM YÜKSEK FİYATTAN HESAPLANACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri kademe sınırının aşılması halinde yalnızca aşan kısmın değil, toplam tüketimin yüksek tarifeden hesaplanacak olması.

Örnek hesaplamaya göre İstanbul’da Mayıs ayı için belirlenen 119.96 m³ limitinin altında kalan bir abone yaklaşık 3.099 TL ödeme yaparken, sınırı birkaç metreküp aşan bir abonenin faturası Kademe-2 üzerinden hesaplanarak yaklaşık 5.043 TL seviyesine çıkacak.

İLLERE GÖRE TÜKETİM LİMİTLERİ DEĞİŞİYOR

Kademeli sistemde tüketim limitleri, illerin iklim koşullarına ve aylara göre farklılık gösteriyor. Mayıs ayı için bazı illerde belirlenen limitler şöyle:

İstanbul: 119.96 m³

Ankara: 109.01 m³

Erzurum: 154.02 m³

İzmir: 66.10 m³

Antalya: 55.37 m³

Rize: 127.12 m³

KİMLER BU UYGULAMADAN MUAF?

Merkezi ısıtma sistemi bulunan binalarda hesaplama hane başına yapılacak. Toplam tüketim, daire sayısına bölünerek ortalama belirlenecek. Bu durum, bir dairenin yüksek tüketiminin tüm binayı üst kademeye taşıma ihtimalini beraberinde getiriyor.

Öte yandan ibadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları ile şehit yakınları ve gaziler kademe uygulamasından muaf tutulacak. Ekmek üreticileri ise yüksek tüketimlerine rağmen Kademe-1 tarifesinden yararlanmaya devam edecek.

Tüketiciler, takip eden aylarda limitin altında kalarak yeniden devlet desteğinden faydalanabilecek ve doğalgaz tüketimini düşürerek alt tarifeye geçebilecek.