Doğalgazın toptan satış tarifesinde değişiklik
BOTAŞ, doğal gazın toptan satış fiyat tarifesinde değişikliğe gitti. Değişiklikle doğal gaz satış fiyatlarında, Türkiye Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası'nda (OTSP) belirlenen günlük referans fiyat baz alınacak.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz satış fiyatlarında, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatının baz alınmaya başlanacağını belirtti.
Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yeni fiyat mekanizması ile doğalgaz kullanıcılarına piyasa tabanlı, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir fiyat yapısı sunulması amaçlanıyor.
Buna göre, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı ekim ayı doğalgaz toptan satış tarifesinde belirtilen müşteri gruplarının doğalgaz satış fiyatlarında, EPİAŞ tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatı baz alınmaya başlanacak.
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