Doğan Holding 4,8 milyar TL kâr elde etti

10 Kasım 2022 Perşembe, 09:54

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği konsolide finansal tablolara göre; 2022 yılının ilk dokuz ayında konsolide gelirleri 30,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2022 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 192 artarak 3,9 milyar TL olurken; faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 230 artarak 3 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2022 yılının ilk dokuz ayında 2021 yılının ilk dokuz ayına göre yüzde 482 artarak 830 milyon TL’den 4,8 milyar TL’ye yükseldi.

İHRACATTAKİ ARTIŞLARI İLE GELİRLER YÜZDE 173 BÜYÜDÜ



Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş net dönem kârının yüzde 482 artışla 4,8 milyar TL olmasında elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret segmentlerinin net kâr rakamlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti. Göğüş şöyle devam etti:

“Akaryakıt perakendesi segmentinin gelirleri yüzde 186 artarken, elektrik üretimi segmentinin gelirleri yüksek kapasite faktörleri ile çalışan RES’lerin katkısı ve elektrik fiyatlarındaki artış ile yüzde 161 arttı. Sanayi ve ticaret segmentinde Karel Elektronik, Ditaş ve Sesa’nın güçlü performansları ve ihracattaki artışları ile gelirler yüzde 173 büyüdü. Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinin gelirleri ise yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile yüzde 169 arttı.”

Kârlılıkta tüm segmentlerde operasyonel performans artışı, iyileşen marjlar ve etkin bilanço yönetimi ile iyi seviyelere gelindiğini belirten Göğüş, Holding’in brüt kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 192 artarak, 1,3 milyar TL’den 3,9 milyar TL’ye çıkarken, FAVÖK marjının ise yüzde 8’den yüzde 9,6’ya yükseldiğinin altını çizdi.