Doğan Holding 4,8 milyar TL kâr elde etti
Doğan Holding, 2022 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding 2022 yılının ilk 9 ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 176 artırarak 30,8 milyar TL konsolide gelir elde etti.
Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği konsolide finansal tablolara göre; 2022 yılının ilk dokuz ayında konsolide gelirleri 30,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2022 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 192 artarak 3,9 milyar TL olurken; faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 230 artarak 3 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2022 yılının ilk dokuz ayında 2021 yılının ilk dokuz ayına göre yüzde 482 artarak 830 milyon TL’den 4,8 milyar TL’ye yükseldi.
İHRACATTAKİ ARTIŞLARI İLE GELİRLER YÜZDE 173 BÜYÜDÜ
Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş net dönem kârının yüzde 482 artışla 4,8 milyar TL olmasında elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret segmentlerinin net kâr rakamlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti. Göğüş şöyle devam etti:
“Akaryakıt perakendesi segmentinin gelirleri yüzde 186 artarken, elektrik üretimi segmentinin gelirleri yüksek kapasite faktörleri ile çalışan RES’lerin katkısı ve elektrik fiyatlarındaki artış ile yüzde 161 arttı. Sanayi ve ticaret segmentinde Karel Elektronik, Ditaş ve Sesa’nın güçlü performansları ve ihracattaki artışları ile gelirler yüzde 173 büyüdü. Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinin gelirleri ise yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile yüzde 169 arttı.”
Kârlılıkta tüm segmentlerde operasyonel performans artışı, iyileşen marjlar ve etkin bilanço yönetimi ile iyi seviyelere gelindiğini belirten Göğüş, Holding’in brüt kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 192 artarak, 1,3 milyar TL’den 3,9 milyar TL’ye çıkarken, FAVÖK marjının ise yüzde 8’den yüzde 9,6’ya yükseldiğinin altını çizdi.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Çekilme talimatı verdiler
- 'Müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu
- Laik şoför İngiliz basınında