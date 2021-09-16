Doğan Holding'den 120 milyon TL'lik yeni yatırım

16 Eylül 2021 Perşembe, 08:58

Doğan Holding'e ait olan girişim sermayesi fonu Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, sigorta şirketi kurma kararı aldı.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 120 milyon lira sermayeye sahip olacak şirketin adı Doğan Trend Sigorta olacak.

Doğan Trend Sigorta, faaliyetlerini dijital e-ticaret platformu üzerinden "acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte yeni ekonomi trendlerine uygun bir şekilde" gerçekleştirecek.



