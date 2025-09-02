Dolar, Euro ve sterlini sildi süpürdü! Türk Lirası'nda yaprak kıpırdamadı: O iddia yeniden gündemde...

ABD Doları'nın (USD) altı dünya para birimi sepetine karşı değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY) saat 13.27 itibarıyla yüzde 0.73 değer kazandı. Bu yükselişle birlikte endeks 1 ay öncesine göre yüzde 1.6, 6 ay öncesine kıyasla ise yüzde 5.67 daha düşük bir seviyede bulunuyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden jeopolitik gerilimler, İsrail'in Gazze'de uyguladığı politika ile bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Batı'ya meydan okuyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lider Kim Jong-un'u ağırladığı anlarda dolar endeksinde görülen sert yükselişe paralel dünyada saat 13.27 itibarıyla dolar karşısında hızla eriyen bazı para birimleri şu şekilde oldu:

EURO

Dolar Euro karşısında yüzde 0.69 değer kazandı.

JAPON YENİ

Dolar Japon Yeni karşısında yüzde 1.02 değer kazandı.

KANADA DOLARI

Dolar Kanada Doları karşısında yüzde 0.19 değer kazandı.

İNGİLİZ STERLİNİ

Dolar İngiliz Sterlini karşısında yüzde 1.17 değer kazandı.

İSVEÇ KRONU

Dolar İsveç Kronu karşısında yüzde 0.73 değer kazandı.

İSVİÇRE FRANGI

Dolar İsviçre Frangı karşısında yüzde 0.59 değer kazandı.

TÜRKİYE

Dolar Türk Lirası karşısında ise yalnızca yüzde 0.18 arttı.

Güvenli liman olarak görülen ABD Doları; savaş ve krizler gibi küresel belirsizlikler başta olmak üzere ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına, ABD ekonomisine ve diğer bazı değişkenlere bağlı olarak hareket ediyor.

ENFLASYON DÜŞÜRÜLECEK İFADELERİ

Türk Lirası karşısında uzun süredir sınırlı bir yükseliş görülen dolar kuru kimi çevrelerce ''enflasyonun düşürülmesi'' ifadeleri başta olmak üzere çeşitli nedenlerle baskılanıyor.

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun göz altına alınmasıyla başlayan İBB operasyonlarının ardından doları baskılamak için faiz artışı da dahil bir dizi karar alınırken bu süreçte milyarlarca dolarlık rezerv satışı yapıldığı görüldü.

ABD Doları uzun süredir değer kaybetmesine karşın Türk Lirası karşısında istikrarlı yükselişini sürdürürken bugünkü diğer dünya para birimlerine karşın sert yükselişini TL karşısında göstermemesi Türk Lirası'nın Merkez Bankası'nca yine sert şekilde savunulduğu düşüncelerini ortaya çıkardı.

Bu duruma karşılık kamuoyunda carry trade işlemlerde aksama olmaması için dolar kuru seviyesine yönelik Türkiye'ye döviz getirenlere sözler verildiği iddiaları güçlendi.

CARRY TRADE İDDİASI

Carry trade ile yabancı yatırımcı elindeki dövizi Türk Lirası'na çevirip yüksek faiz ortamında zenginleşirken faiz sonunda TL'den tekrar çıkarken bu süreçte özellikle ABD Doları'ndaki hareketler belirleyici oluyor. Bu sayede faiz ile birlikte elinde artan Türk Lirası ile tekrar döviz pozisyonuna geçen yatırımcı kâr ediyor. Bu kârsa Türk ekonomisine uzun vadede zarar olarak yazılıyor.

Faiz alınan süre zarfında dolardaki yükselişten endişe eden yatırımcıya bu süreçte doların belirli bir artışın üzerine çıkmayacağı yönünde sözler verildiğine yönelik iddialar daha önce kamuoyunda yer almıştı.