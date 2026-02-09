Dolar geriledi altın fiyatları yükseldi: Rakamlar yeni haftaya nasıl başladı? Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2026 Pazartesi... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın, haftanın ilk işlem gününde ons başına 5 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü. Spot altın, cuma günü yaşanan sert yükselişin ardından yükselişini sürdürerek 5 bin 26 dolar seviyesine çıktı. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yukarı yönlü hareket ederek 5 bin 46 dolar seviyesine ulaştı.

GRAM ALTINDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR SÜRÜYOR Ons altın tarafında görülen yükseliş, yurtiçi piyasalarda gram altın fiyatlarını da destekledi. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başladı ve 7 bin 30 TL seviyeleri civarında işlem gördü.

ANALİSTLER VERİ ÖNCESİ TEMKİNLİ KCM Baş Analisti Tim Waterer, piyasadaki görünümü şu sözlerle değerlendirdi: Altın bugün yukarı yönlü bir hareket sergiliyor ancak hafta içinde açıklanacak kritik istihdam verileri nedeniyle temkinli bir ilerleme söz konusu. Doların gerilemesi ve dipten alımlar, altını yeniden 5 bin doların üzerine taşıdı.

DOLAR GERİLEDİ, ALTIN CAZİBESİNİ ARTIRDI ABD Doları, 4 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altın ve diğer değerli metalleri yabancı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yaptığı açıklamada iş gücü piyasasındaki zayıflığı dengelemek için bir ya da iki faiz indiriminin daha gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda, 2026 yılı içinde en az iki adet faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, ilk adımın haziran ayında atılabileceği öngörülüyor. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü bir performans sergiliyor.

Waterer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: İstihdam verilerinde görülecek herhangi bir zayıflık, altının toparlanma çabasını destekleyebilir. Veriler ciddi şekilde bozulmadıkça Fed’den yıl ortasından önce bir faiz indirimi beklemiyoruz.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR Yatırımcılar, Fed’in para politikasına dair daha net sinyaller alabilmek için çarşamba günü açıklanacak ocak ayı ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Söz konusu veri, geçen hafta yaşanan dört günlük kısmi hükümet kapanması nedeniyle ertelenmişti.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE GÜNDEMDE Jeopolitik cephede ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerin başarıya ulaşabilmesi için İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasının kritik önemde olduğunu ifade etti. ABD ve İranlı diplomatlar, ABD’nin İran yakınlarında artan deniz gücü varlığı gölgesinde, cuma günü Umman’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ Spot gümüş, önceki seansta kaydedilen güçlü yükselişin ardından artışını sürdürerek 81,11 dolar/ons seviyesine çıktı. Gümüş, 29 Ocak’ta 121,64 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 28 TL

7 bin 28 TL Çeyrek altın: 12 bin 253 TL

12 bin 253 TL Cumhuriyet altını: 48 bin 772 TL

48 bin 772 TL Ons altın: 5 bin 21 dolar