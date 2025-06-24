Dolar gücünü kaybediyor: Yerine gelen sistemler şaşırtıyor!

VTB Başkanı Andrey Kostin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımların hukuki zeminden yoksun olduğunu vurguladı. “Yaptırımlara alışkınız, bu yüzden artık büyük bir sorun teşkil etmiyorlar. Elbette olumsuz etkileri var ama mevcut şartlarda yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'YAPTIRIMLAR KALICI, STRATEJİMİZ BAŞARILI'

Kostin, Donald Trump döneminde yaptırım politikasında geçici bir duraksama yaşandığını, ancak uzun vadede bu yaptırımların devam edeceğini ön gördüklerini söyledi. “Ciddi bir değişiklik beklemiyoruz. Stratejimiz bu koşullarda dahi başarıyla uygulanıyor. Son iki yılda rekor kârlar elde ettik” dedi. VTB’nin geçen yıl yaklaşık 500 milyar ruble kâr elde ettiğini belirten Kostin, ülkede yüksek enflasyon ve faiz oranlarının olumsuz etkiler yarattığını dile getirdi.

RUS EKONOMİSİ YAVAŞLIYOR

Kostin, yüksek politika faizlerinin ekonomik büyümeyi yavaşlattığını belirtti. Geçen yıl yüzde 4 büyüyen Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 2’nin altına gerilemesinin beklendiğini açıkladı. Güçlü rublenin ihracatçılar için olumlu, ithalatçılar içinse zorlayıcı bir tablo yarattığını ifade etti.

ABD’DEN GELECEK ADIMLAR TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ETKİLEYEBİLİR

Kostin, Avrupa yaptırımları devam etse bile ABD’nin olası bir değişiklik yapmasının Türkiye ile ilişkiler açısından belirleyici olabileceğini söyledi. “Bu konuda konuşmak için henüz erken ancak gelişmeleri takip ediyoruz” diye konuştu.

RUSYA’DAN ALTERNATİF FİNANS SİSTEMİ ÇAĞRISI

Rus bankalarına yönelik yaptırımlar kapsamında BRICS ülkeleriyle alternatif finans sistemleri oluşturulması yönünde adımlar değerlendiriliyor. Ancak Kostin, henüz bu alanda somut ilerleme sağlanamadığını kaydetti. Batı'nın finans sistemlerinin silah gibi kullanıldığını belirten Kostin, dijital teknolojilerin devreye alınmasıyla dış müdahalelere karşı daha dirençli bir yapı oluşturulabileceğini vurguladı.

TÜRKİYE İLE ÖDEME SORUNLARI SÜRÜYOR

Kostin, Türkiye ile ticaretin büyüklüğüne dikkat çekerek ödeme sistemlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. “Ticaretimiz 52,5 milyar doları aştı ancak bazı bankalar ulusal para birimleriyle ödeme yapmaktan çekiniyor. Bu, korkak bir tutum” dedi.

DİJİTAL PARALARLA DOLARIN HEGEMONYASINA SON

ABD'nin uyguladığı politikaların dolara zarar verdiğini savunan Kostin, “Çin, ABD tahvillerinden çıkıyor. Doların birkaç yıl içinde ciddi güç kaybı yaşayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle ulusal para birimleriyle ödeme sistemlerine yönelmeliyiz” açıklamasında bulundu. Dijital paraların ve blokzincir teknolojisinin geleceğin ödeme altyapısını şekillendireceğini belirten Kostin, dijital rublenin de gündemde olduğunu söyledi.

ALTINA VE DİJİTAL PARAYA YÖNELİM ARTACAK

Altına olan küresel ilginin arttığını vurgulayan Kostin, “Doların siyasi baskı aracı olarak kullanılma riski büyüyor. Alternatif sistemlere yönelmek artık bir tercih değil, zorunluluk” ifadelerini kullandı. Doların tek egemen para birimi olduğu dönemin sona yaklaştığını sözlerine ekledi.