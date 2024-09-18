Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Eylül 2024 Euro kaç TL? Sterlin, dolar kaç tl?
Piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 18 Eylül'de dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. Peki, Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Eylül 2024 Euro kaç TL? Sterlin, dolar kaç tl?
Döviz kuru fiyatları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle piyasayla ilgilenen insanlar 18 Eylül'de dolar ve euro kurunu merak ediyor. Peki, Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Eylül 2024 Euro kaç TL? Sterlin, dolar kaç tl?
DOLAR KAÇ TL?
18 Eylül 2024 bugün 1 Dolar 34,0885 Türk Lirası'na eşittir. Bugün saat 07:50 tarihinde 1 Dolar güncel alış fiyatı 34,0785 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,0885 TL oldu.
EURO KAÇ TL OLDU?
18 Eylül 2024 güncel Euro alış fiyatı 37,9147 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,9875 TL olmuştur.
STERLİN NE KADAR?
Bugün 18 Eylül 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,6920 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,9160 TL olmuştur.
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