Dolar krizi bir sektörü daha vurdu

25 Kasım 2021 Perşembe, 13:06

TL bu hafta Salı günü keskin şekilde yüzde 10'un üzerinde değer yitirirken son 12 günün 11'inde toplam yüzde 20 değer yitirdi. Yıl başından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 45'i buldu.

TL'deki değer kaybı plastik gibi ağırlıklı ithal girdi kullanan ve tedarik zinciri kaynaklı sorunlar nedeniyle yüksek taşıma maliyeti bulunan sektörlerin faaliyetlerini zorlaştırıyor.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, kurdaki yükselişten dolayı sanayicinin nihai ürün için ücret tarifesi oluşturmakta zorlanacağını ve iç pazarda talebin azalacağını ifade ederek şunu söyledi:

"Üretim sayesinde ayakta duran sanayimiz, bu hızlı yükselişler ve doğuracağı sonuçların önüne geçilmediği sürece üretim yapamaz hale gelme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Son dönemde döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerden kaynaklı risk ve belirsizliklerin giderek artması, hammadde konusunda sıkıntı çeken sanayicimizi daha zorlu bir sürecin içine sürüklüyor. Sektörün bu zorluklara rağmen üretime devam etmesi gerek.''