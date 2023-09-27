Dolar rekor tazeledi!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 15:32

Güncelleme: 27.09.2023 - 16:13

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta sonuçlanan eylül toplantısında verilen ‘şahin’ mesajlar sonrası güçlenmesini sürdürüyor.

Bu toplatıda, Fed'in yılsonuna kadar bir faiz artımı daha yapılabileceği ve faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyali alınmıştı.

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,64 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Kur saat 14.23 itibarıyla ise yüzde 0,21 primle 27,30 TL seviyesinde hareket etti.

Euro/TL kuru ise piyasada en yüksek 29,58 TL'yi görürken şu dakikalarda yüzde 0,02 kayıpla 28,79 TL seviyesinde bulunuyor.