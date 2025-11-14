Dolar/TL’de yeni rekor: Kur tarihi seviyeyi geçti

Türk Lirası karşısında güç kazanan dolar, haftanın son işlem gününde yeni rekor seviyeye ulaştı. Dolar, erken işlemlerde 42,3313 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur sabah saatlerinde 42,33 lirayı test ederken, yüzde 0,17 artışla 42,32 civarında işlem görüyor. Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,2520’den tamamladı.

EURO VE STERLİNDE HAFİF HAREKETLİLİK

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,3290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 49,3090, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,7190 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise 99,2 seviyesinde yatay bir görünüm sergiliyor.

FED BEL İRSİZLİĞİ KURU ETKİLİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güç kaybetmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed’in atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler artarken, para piyasalarında bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 52’ye geriledi.