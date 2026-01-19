Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? Euro ve Sterlin Trump rüzgarıyla yükselişe geçti!

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 43,2750 seviyesinden tamamladı.

Yeni haftada kurdaki yatay seyir dikkat çekiyor. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 43,2760 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 50,3690’dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 58,0190’dan satılıyor.

Dolar endeksi de küresel piyasalarda zayıf bir görünüm sergiliyor. Endeks, yüzde 0,3 düşüşle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD’NİN TARİFE KARARI PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD yönetiminin Grönland meselesi nedeniyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, ticari ve jeopolitik riskleri artırdı. Bu gelişmeler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savundu. Trump, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıkmaları gerekçesiyle, 1 Şubat’tan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’dan ABD’ye ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Söz konusu oranın 1 Haziran’da yüzde 25’e çıkarılacağını da açıklamıştı.

FED BELİRSİZLİĞİ VE EURO BEKLENTİSİ

Analistler, ABD’nin ticari yaptırımlarının Avrupa hükümetlerinin ellerindeki ABD varlıklarını azaltma ve Euro'yu destekleme ihtimalini güçlendirdiğini ifade ediyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler gündemdeki yerini koruyor. Geçen hafta Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasında artan gerilim, bu endişeleri daha da artırdı.

Powell’ın görev süresinin sona ermesinin ardından yeni Fed başkanının kim olacağına ilişkin belirsizlikler de piyasalarda yakından takip ediliyor.

GÜNÜN VERİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurtiçinde konut fiyat endeksi ile kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurtdışında ise Euro Bölgesi enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtiyor.