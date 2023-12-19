Dolar ve Avro ne kadar oldu? 19 Aralık 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:56

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:57

Seçimlerin ardından 3,150 baz puan faiz artışına giden Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleşecek yılın son toplantısında yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde artışa devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine göre TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 42.5'e çekerek sıkılaştırma sürecinin son adımlarını atması bekleniyor.

Kasım ayında beklentilerin üzerinde faiz artışı yapan TCMB dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti. Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve kısa zamanda sıkılaştırma tamamlanacak. Sıkılık ise gerektiği müddetçe sürdürülecek.

Dolar TL, yaklaşık dört aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimi ile geçen hafta 29.06 tarihi zirvesine kadar yükseldikten sonra Fed kararının da desteğiyle haftayı 29 civarında tamamladı. Kur bu sabah ise 29.06 civarında. Avro TL ise 31.79'dan işlem görüyor.

CEVDET YILMAZ BAKÜ'DE

Bugün iç veri gündeminde takip edilecek veri bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de İş Dünyası Buluşması'na katılacak. TBMM Genel Kurulunda ise çevre ve spor bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.

Genel seçimlerin ardından döviz, tahvil başta olmak üzere piyasalar kamu kontrollü yapıdan serbest koşullara doğru ilerliyor. CDS düşüşü 700 baz puandan geçen hafta itibarıyla 300 baz puanın altına doğru belirgileşti.

Bankacıların hesaplamalarına göre, Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar doların üzerinde artışla, 142.5 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesine çıkarken seçimden bugüne rezerv artışı da 44 milyar dolara ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR

Yen, BOJ'un aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmemesinin ve ileriye dönük tahminlerini sabit tutmasının ardından büyük kayıp verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin birçok ülkenin ticari gemileri Husilerin düzenlediği saldırılar karşısında korumak üzere Kızıldeniz'in güneyinde ve Aden Körfezi'nde ortak olarak devriye gezmeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Hazine tahvillerinin getirileri, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin gelecek yıl ABD'de hızlı faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentilerinin aksi yönünde açıklama yapmalarının ardından dün hafif geriledikten sonra bugün hafif toparlandı.