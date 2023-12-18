Goldman Sachs'tan petrol için 90 dolar tahmini: Akaryakıta indirim gelir mi?
Goldman Sachs, 2024 yılı Brent ham petrolü için fiyat beklentisini varil başına 10 dolar düşürdü. Petrol fiyatlarında bu tahmin akaryakıt fiyatlarına da yansır mı? 18 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Goldman Sachs, 2024 yılı Brent ham petrolü için fiyat beklentisini varil başına 10 dolar düşürerek 70 ila 90 dolar arasına çekti ve ABD'nin güçlü üretiminin petrol fiyatlarındaki herhangi bir artışı ılımlı hale getireceğini söyledi.
Goldman Sahcs yaptığı değerlehndirmede, "2024'te fiyatların hala aralığa bağlı olmasını ve sadece ılımlı fiyat oynaklığı bekliyoruz. Sıkılaştırma şoklarının üstesinden gelmek için yüksek yedek kapasite, yukarı yönlü fiyat hareketlerini sınırlamalıdır" dedi.
Brent petrolünün Haziran 2024'te varil başına 85 dolarlık bir zirveye ulaşmasını bekleyen Goldman Sachs, 2024/2025 için daha önce 92 dolar olan ortalama fiyat tahminini 80-81 dolara indirdi.
SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU
Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu kademeli olarak yukarı çekti. Goldman Sachs, 2024 yılı Brent ham petrolü için fiyat tahmini akaryakıta sınırlı indirim gelebileceği tahminini doğurdu.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul
Motorin litresi 35,51 TL
Benzinin litresi 33,02 TL
Ankara
Motorin litresi 36,48 TL
Benzinin litresi 33,7 TL
İzmir
Motorin litresi 36,34 TL
Benzinin litresi 33,84 TL.
LPG'nin litresi ise ortalama 18.50 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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