Dolar ve avroda son durum (07.10.2021)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,8700 liradan, avro 10,2720 liradan güne başladı.

AA
07 Ekim 2021 Perşembe, 09:01
Dolar ve avroda son durum (07.10.2021)
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Serbest piyasada 8,8680 liradan alınan dolar, 8,8700 liradan satılıyor. 10,2700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2720 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8900 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2660 lira olmuştu.


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