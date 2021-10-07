Dolar ve avroda son durum (07.10.2021)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,8700 liradan, avro 10,2720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,8680 liradan alınan dolar, 8,8700 liradan satılıyor. 10,2700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8900 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2660 lira olmuştu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- IKEA'dan 'Türkiye' kararı
- Arsızlar İstanbulluların malına çökmüşler
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- İşte Saray'ın BAE'ye Peker teklifleri
- SP'li başkan yaşamına son verdi
- Valilik açıkladı: PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- Dünya yarışta... Türkiye Covid-19 ilacını alacak mı?
- Erdoğan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi çıkışı
- Kahraman'a kötü haber
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu